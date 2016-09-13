報案零誤差 元智研發雲端視訊通報系統
社會案件、環境污染、交通事故等狀況，常需要熱心民眾協助報案，元智團隊研發雲端視訊通報系統，能透過App記錄影像，有助於追蹤，也讓報案零誤差。
元智大學資訊工程系教授林啟芳領導的團隊，包含資工系博士生張揚政、碩士生陳威宇、大四生洪鈺敏及王麒翔等人研發「雲端視訊通報與儲存系統」，提供除了現有1999語音報案專線以外的事件通報，還能以清晰順暢的實時影像串流技術回傳現場影像資訊，清楚記錄報案者表達的現況。
林啟芳表示，在現階段App市場上，利用影音串流技術來做事件通報相關應用的僅有警政署的「警政服務」App，主要服務功能包括電話報案、視訊報案、查捕逃犯、失竊車輛、違規拖吊等事項調查，但若能提升影音資料傳送的穩定度與品質，就能幫助監看人員更準確判斷現況。
「雲端視訊通報與儲存系統」將回傳影音串流儲存在雲端系統，能提供分散處理、容錯(不中斷)與自動備份等機制，保證資料安全無虞並有效提升處理大量數據的效能，再透過跨平台系統整合，使該技術能被運用在更多不同種類的裝置與平台。
林啟芳說，系統可說是1999的2.0版，有入口網站的功能，能做視訊傳輸，當民眾通報問題時，由平台分發給對應單位，幫民眾解決問題；過去民眾報案或是打電話的時候，可能因為緊急而導致腦筋一片空白，無法說明情況或自己所在位置，現在透過視訊，可以幫助工作人員準確掌握問題。
除了警政系統外，林啟芳指出，環保稽查人員或民眾能透過此App，回傳污染現場畫面做為證據，由於影像儲存於雲端，不必擔心器材遭搶奪或破壞而無法舉證，醫療上也能以此App回傳院外傷患的畫面，讓院方團隊快速評估傷患病情，另外也能應用於違規檢舉、犯罪報案、公共設施等。1050913
(中央社)
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