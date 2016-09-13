蓮舫仍持中華民國籍 堅選日民進黨魁

我要評比

日本最大在野黨民進黨黨魁代理、台裔日本參議員蓮舫今天坦承仍持有中華民國國籍；至於參選民進黨黨魁選舉，她說，自己是日本人，這方面沒限制。

蓮舫今天上午在日本國會大樓內召開記者會表示，她曾向台北駐日經濟文化代表處確認自己是否還持有中華民國國籍，昨天傍晚獲得聯絡，得知自己還擁有中華民國國籍。

日前，48歲的蓮舫曾表示，17歲那年她取得日本國籍。她說，父親帶她到駐日代表處辦理除台灣籍（中華民國國籍）的手續。

蓮舫今天說，對於自己的記憶不正確，發言缺乏一貫性，感到抱歉。對於她正參選民進黨魁（9月15日投開票）一事，她說，自己是日本人，這方面沒限制。1050913

(中央社)