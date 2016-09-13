赴陸推廣觀光農業 苗栗縣長樂觀其成

兩岸關係降溫，大陸國台辦卻邀請藍營縣市長前往北京參訪，受邀之一的苗栗縣長徐耀昌（中）表示，能到大陸推廣苗栗好山好水與精緻農業，「樂觀其成」。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 105年9月13日

兩岸關係降溫，大陸國台辦卻邀請藍營縣市長前往北京參訪，受邀之一的苗栗縣長徐耀昌表示，能到大陸推廣苗栗好山好水與精緻農業，「樂觀其成」。

徐耀昌指出，苗栗縣的南庄鄉和三義鄉今年獲得國際慢城認證，是全國唯一擁有雙慢城的縣市，顯示苗栗縣秀麗的山水、風俗民情和在地產業，在國際上擁有一定的潛力。

針對此次國台辦邀約多名藍營縣市首長前往北京參訪，徐耀昌表示，希望和對岸獲得「一定的共識」，增加旅遊團或背包客前往苗栗進行深入的慢活之旅，讓觀光產業更加蓬勃發展。

此外，徐耀昌也希望透過這一次交流，把苗栗縣的農特產品、精緻農業介紹給大陸的民眾，為農民、觀光業者再次打開中國的市場。1050913

(中央社)