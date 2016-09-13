陸8月工業生產增6.3% 成長加速

我要評比

中國大陸國家統計局今天公布，8月全大陸規模以上工業增加值按可比價格計算年增6.3%，年增率比7月提升0.3個百分點，比2015年同期提升0.2個百分點。

工業增加值成長速度即工業生產成長速度，是用來反映一定時期工業生產物量增減變動程度的指標。

大陸國家統計局上午在官網公布，1至8月，規模以上工業增加值年增6.0%。

8月規模以上工業增加值實際年增6.3%（扣除價格因素的實際成長率），較7月提升0.3個百分點；月增0.53%，比7月提升0.01個百分點。

分地區看，東部地區年增7.2%，中部地區年增7.8%，西部地區年增7.9%，東北地區年減2.0%。

規模以上工業的統計範圍為年主營業務收入人民幣2000萬元以上的工業企業。1050913

(中央社)