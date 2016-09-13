台鐵列車 今天全天正常行駛

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強颱莫蘭蒂進逼，台鐵宣布，今天全天全線各級列車正常行駛，列車行駛計畫將視風雨情況隨時調整，以維旅客安全。氣象局於今天上午發布陸上颱風警報，台鐵立即成立應變小組因應。

台鐵指出，後續颱風動態將適時發布鐵路列車資訊於台鐵網站，且已加強列車資訊公布於站、車處所，請旅客隨時注意最新消息。

臺鐵局24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)。阿里山森林鐵路：(05)2679200 (24小時)。

(中時)