暗喻Selina「神主牌」挨轟刪文？ 張承中：不是怕批評
Selina（任家萱）和阿中（張承中）離婚半年後，阿中首度在社群網站談起離婚一事，不過疑暗指Selina是「傷癒勇敢的神主牌」，引起不少爭議，之後文章刪除風波仍未平息，今(13日)阿中也在臉書再次強調沒惡意，並解釋會刪文的原因。
阿中12日在臉書透露，某位S.H.E歌迷之前常會跟他討論法律問題，不過最近他遇上法律難題，卻不好意思直接問他，他認為是因為離婚時，外界瞎猜2人外遇、不和，大家也跟著被影響，「也對，女主角是傷癒勇敢的神主牌，我是男人，不怪我要怪誰？捧高吸睛、重摔吸睛、捧高後重摔更刺激，不辛辣就沒有點閱率，事實反而非重點了」，似在抒發對媒體的不滿，但卻因此惹怒S.H.E粉絲，他回覆沒有惡意但仍不被接受，他最終刪掉該文。
今早，他又再次發文，強調昨天只是一篇有感的抒發，沒想到引起關注，他解釋會以「神主牌」比喻，是因為當初要宣布離婚時，已先告知華研，不過華研說：「阿中，我們理解，但這是震撼彈，媒體輿論會瘋掉，你必須死一次！」他當時不能接受，認為兩人和平決定他哪裡錯了？不過現在懂了，「輿論本來就對女人多一點同情，對男人多一點期待，所以我說不怪我要怪誰」。
而對於網友的鼓勵與謾罵，他也表示經歷了那麼多，心臟越來越大顆了，他謝謝大家指教，並再次強調沒惡意，比喻不妥他會解釋、檢討、道歉，但會刪文不是怕被批評，只是單純為了保護那位歌迷，最後他表示還是會依自己的步調與節奏，做該做的事，講想講的話。
(中時電子報)
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