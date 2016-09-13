高鐵今明正常行駛 15日狀況今晚宣布
強颱莫蘭蒂進逼，氣象局已於今天上午發布陸上颱風警報，台灣高鐵指出，已完成防颱準備，今、明兩天全線維持正常營運服務，各車次列車將依時刻表發車。
不過，高鐵指出，明天14日中午以後列車，可能受颱風影響而有所延誤，特別是左營至台南間路段，若行車時風雨過大，為確保運行安全，部分班次可能降速或停駛。
高鐵表示，颱風來襲期間適逢中秋返鄉旅運尖峰時段，高鐵公司為疏運返鄉人潮，將視車站人潮，機動加開全車自由座列車（第6節商務車廂除外），全力協助旅客返鄉。
高鐵也說，根據目前各項氣象資訊研判，莫蘭蒂颱風對今、明兩天營運應無重大影響，但為確保營運安全，高鐵將進一步蒐集資訊並規畫15日營運模式，今晚8時30分前宣布。
(中時)
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