颱風莫蘭蒂海陸警齊發 新北防颱整備

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颱風莫蘭蒂逼近，新北市消防局各分隊已完成颱風整備，呼籲民眾做好防颱準備，颱風時期，勿登山或從事水域海域活動。

市府消防局表示，因應莫蘭蒂颱風發布陸警，消防加強整備防颱整備工作，測試船外機、船艇車，與船艇救溺器材整理、拋繩槍整備。

市府單位各局處都整備防颱，環保局板橋區隊展開挖溝泥作業，農業局景觀處整理修剪樹木。

中央氣象局今天上午8時30分發布強烈颱風莫蘭蒂陸上及海上颱風警報，台東及屏東須防強風豪雨，另海上警戒範圍也擴大。1050913

(中央社)