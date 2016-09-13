中秋就醫怕撲空 健保署教你這樣查
中秋4天連假將至，身體不舒服又怕跑醫院、診所撲空，出門前先上健保署網站或下載「全民健保行動快易通」APP，即可查詢上萬家醫療院所門診資訊。
衛福部健保署今天表示，民眾在連假期間如有輕微急症像是感冒、腸胃炎等，可到居家附近的診所門診就醫，方便又省時。
擔心就醫撲空，健保署開放2種方式查詢居家附近的診所門診資訊，可至健保署網站「看診時段查詢服務」（http://goo.gl/yr3Pa9），並選擇連假日期、縣市別、診療科別等條件，或是下載「全民健保行動快易通」App點選「醫療快搜」、「醫療院所查詢」，輸入查詢條件及看診時段，即可查詢院所開診情形。
截至9月10日統計，9月15日中秋節當天，全國有超過3000家基層診所開診、195家醫院開診；9月16日基層診所約有近5000家、醫院281家開診。9月17日星期六基層診所逾4400家、醫院263家開診；9月18日連假最後一天，基層診所約562家開診、醫院約77家開診。
健保署提醒，中秋佳節期間分享月餅、柚子、烤肉的同時，也應注意適量飲食，切勿暴飲暴食，避免腸胃發炎不適。1050913
(中央社)
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