穩定拾荒者收入 回收補助擬有彈性
(中央社記者余曉涵台北13日電)環保署今天說，為了要穩定基層回收者(俗稱拾荒者)的收入，將研擬讓回收基金有彈性可以調整，希望可以成為類似股市的國安基金。
行政院環境保護署今天舉辦「104年度應回收廢棄物回收處理創新研發成果」發表會，會中環保署副署長張子敬致詞時，做上述表示。
張子敬說，基層回收者是回收系統的一環，但如果無利可圖，沒有基本收入就沒有人要做。但如果回收基金在補貼上可以更有彈性，機動補貼，系統就可以持續運作。
張子敬表示，經過幾次回收價格大的波動後，發現基金需要發揮這個功能，否則就會因為後端沒人要整個回收系統就停下來了，所以希望檢討基金的運作。
由於費率的訂定必須經過費率委員會後，才能訂定，張子敬說，現在已經慢慢在調整當中，希望可以說服委員會給個範圍，讓補助可以調整。1050913
(中央社)
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