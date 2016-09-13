兒子身手了得 歐尼爾：傳奇後繼有人
繼揚言兒子打美國職籃NBA指日可待後，退休球星歐尼爾今天在自己的Instagram專頁，高調展示大兒子球技了得的片段，並說傳奇要繼續下去。
儘管他的前妻要歐尼爾（Shaquille O'Neal）別給兒子壓力，畢竟他們不過是10幾歲的青少年，但是歐尼爾仍堅信，兩個兒子沙利夫與沙奇（Shareef and Shaqir O'Neal）今年分別16和13歲，打NBA指日可待。
他今天在自己的IG專頁，掛載大兒子在球場虎虎生風的影音，不論遠投、近切、蓋火鍋還是籃下強攻，打來得心應手又流暢，難怪歐尼爾說，傳奇要繼續，而且已經有不少大學校隊向沙利夫招手。
至於13歲的小兒子沙奇，外線手感也不錯，頗有準頭，看來都有遺傳基因。剛入選名人堂的歐尼爾說，無意給兒子壓力，他很清楚自己在說什麼，因為他看到了一些東西，也看到了未來。1050913
(中央社)
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