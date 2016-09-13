陸8月零售銷售增10.6% 優於預期

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中國大陸官方今天公布，大陸8月社會消費品零售總額（零售銷售）年增10.6%，優於市場預期的10.2%。

大陸國家統計局上午在官網公布的數據顯示，大陸8月社會消費品零售總額人民幣2兆7540億元，較2015年同期成長10.6%，高於7月的10.2%，及彭博調查分析師的預估中值10.2%。

按經營單位所在地區分，大陸8月城鎮消費品零售額2兆3808億元，年增10.6%；鄉村消費品零售額3732億元，年增10.9%。

按消費類型區分，大陸8月餐飲收入3036億元，年增10.3%；商品零售2兆4504億元，年增10.7%。

今年1至8月，大陸社會消費品零售總額21兆505億元，年增10.3%。

依大陸官方定義，社會消費品零售總額是指企業透過交易售給個人、社會集團非生產、非經營用的實物商品金額，及提供餐飲服務所取得的收入金額，可反映一定時期的內需情況。1050913

(中央社)