縣市長期中考 藍營首長全面進步 柯文哲墜落到21
最新縣市長施政滿意度調查結果，國民黨執政縣市，首度出現一致性微幅進步！調查單位指出，從藍綠結構上來看，相較於國民黨在大選中的重大挫敗，結果出現明顯反差，藍營地方首長普遍獲得「進步獎」，包括連江縣長劉增應，奪得施政滿意度的冠軍（80.11）。台東縣長黃健庭拿下第8（64.41），較去年進步2名；第15名南投縣長林明溱（58.22）、19名新北市長朱立倫都較去年進步一個名次（51.49），。
反之，「指標明星」首長滿意度出現鬆動，位居第3名的高雄市長陳菊（69.66），在今年維持和去年相同名次，雖然高雄近來陸續傳出旗山大溝頂、果菜市場拆遷等爭議，卻在專家評分上以些微差距，打敗素有「賴神」稱號的台南市長賴清德。而賴清德也從去年的冠軍滑落到第4名（69.48）。曾經奪冠的宜蘭縣長林聰賢今年下滑到第6名（65.66）。台北市長柯文哲則是從去年第9名，墜落到21名（49.36）。
2016《天下雜誌》縣市長施政滿意度調查今天公佈。天下表示，2014年底選出、經過2年的磨合和考驗，今年面對的是更嚴苛的「期中考」，也是脫離前任首長陰影，擁有預算權後，首度交出完整的成績單。
《天下雜誌》每年進行縣市調查，今年接受電訪者近15,000人，為目前媒體所進行民意調查中樣本數最多，同時結合4大團體專家評分，統整出「縣市長施政滿意度排行」。
(工商)
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