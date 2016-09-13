一銀盜領案 北檢傳訊拾贓款柯姓老翁

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台北地檢署今日偵查終結第一銀行盜領案，上午傳訊拾獲贓款的柯姓老翁，釐清是否涉嫌搬運贓物罪，近日將另行偵結。(蕭博文攝)

台北地檢署今日偵查終結第一銀行盜領案，依詐欺等罪起訴在押的拉脫維亞籍的嫌犯安卓斯等3嫌。承辦檢察官上午另傳訊拾獲贓款的柯姓老翁，釐清是否涉嫌搬運贓物罪，近日將另行偵結。

一銀ATM提款機遭盜領8327萬元，警方找回大部分贓款，其中安卓斯曾在內湖山區丟包近1700萬元，被警方起出1263萬元，柯姓民眾拾獲454萬多元贓款，全案仍有贓款578萬未追回。

(中時)