經濟民主連合陣線召集人賴中強(中)13日表示，行政院長林全打算用行政命令通過中國自然人來台買賣基金，藉此偷渡服貿協議。(杜宜諳攝)

經濟民主連合陣線13日表示，行政院長林全打算用行政命令通過中國自然人來台買賣基金，藉此偷渡服貿協議。(杜宜諳攝)

經濟民主連合陣線赴立法院，抗議偷渡服貿。

今天是立法院第二會期開議及林全施政報告的第一天，經濟民主連合陣線除向林全提出抗議外，並要求立法院，監督條例立法應比照服貿協議改由相關委員會聯席審查，不應由內政委員會單獨審查，並應先召開公聽會，廣納各方意見。經民連並重申要求立法院執政黨團就六大爭點，與經民連「公開辯論」並進行「實質有效的對話」。

(中時)