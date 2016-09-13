全國首批寵物臨終服務師結業證書 中市府發出

愈來愈多的寵物被當成家庭成員看待，寵物去世時，以適當禮儀處理的需求也逐漸增多。台中市動物保護防疫處將把寵物生命紀念業許可、寵物臨終服務師教育訓練等納入規範，並舉行「寵物臨終服務師研習課程」，內容包含寵物臨終照護、初階關懷助人技巧、寵物遺骸處理等，並由台中市政府農業局核發全國第一批「寵物臨終服務師結業證書」，希望提升相關行業的服務品質。

台中市動保處為培訓寵物臨終服務人才舉辦「寵物臨終服務師研習課程」，5天的研習課程限定寵物相關從業人員報名，吸引約20人參加，課程內容包括寵物生命紀念產業趨勢、會場布置設計、營業管理、寵物臨終照護、初階關懷助人技巧、寵物遺骸處理、環境及公共衛生管理等，透過講述教學、示範教學、角色扮演、合作教學及分組討論，增進學員相關知識技能。

研習課程日前圓滿結束，成員均表示獲益良多，台中市政府農業局也核發全國第一批「寵物臨終服務師結業證書」，希望為國內相關服務業培養更專業的生力軍。

動保處將《台中市動物屍體處理自治條例》提案修正為《台中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例》，全國首創納入寵物生命紀念業許可、寵物臨終服務師教育訓練等相關規範。未來通過後，寵物生命紀念業的臨終服務師將須受過教育訓練，並領得結業證書，以提供更專業的寵物生命關懷服務。

(中時)