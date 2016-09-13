兆豐案北檢傳女證人 訊後請回

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台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢疑案，今日上午傳訊一名女證人作證後請回。(蕭博文攝)

台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢疑案，今日上午傳訊一名女證人，女證人作證後請回。

北檢上周兵分5路前往兆豐前董事長蔡友才住處、戶籍地、鑒機資產管理公司搜索，以被告身分約談蔡與董事會主任祕書王起梆，訊後以涉犯證券交易法等罪，命蔡、王各以300萬、200萬元交保。

(中時)