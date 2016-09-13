民間推入聯 外交部：美方表達理解與尊重

外交部今天表示，美方了解台灣是民主社會，對有民間團體推動台灣入聯表達理解與尊重，另美方也肯定台灣國際參與的貢獻與努力。

外交部北美司長薛美瑜今天上午在例行記者會受訪，針對民間推動以台灣名義參與聯合國，她表示，美方充份了解台灣是民主社會，對有些民間團體推動入聯，美方做為另一個民主國家，對於民間有這樣的聲音是表示理解與尊重。

薛美瑜說，在國際參與議題上，與美方針對不同組織都會有不同的溝通對話。

媒體再詢問關於在今年參與聯合國的作法上，昨天外交部表示要洽請友邦駐聯合國常任代表為台灣致函聯合國秘書長，美方對這樣的作法有何看法？她回答，做為一個主權國家表達2300萬人民參與國際社會這樣的訴求，或是對聯合國永續發展的目標，「我們的貢獻與努力美方是肯定的」。1050913

(中央社)