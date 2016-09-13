宏都拉斯咖啡出口成長0.15%
根據業者統計，本收成年度（2015-2016）前11個月，宏都拉斯咖啡出口在量的方面比上一年度，成長0.15%，但由於國際價格低迷，總值下滑18.9%。
宏都拉斯咖啡協會（Ihcafe）在1份初步報告指出，去年10月1日至今年8月底，宏都拉斯咖啡出口總值為8億1800萬美元，比上年度同期10億900萬美元，減少了18.9%。
在量的方面，Ihcafe表示，上述11個月期間，宏都拉斯總共出口650萬袋（每袋46公斤）的咖啡，而上個年度同期的咖啡出口量為649萬袋。
同時，本年度上述期間的咖啡國際價格每袋平均125.85美元，而上年度的均價是在每袋161.4美元。
報告也顯示，本年度前11個月，宏都拉斯咖啡出口主要的目的國仍為德國、美國和比利時，三國就吸收了59.17%的宏國咖啡出口量。
Ihcafe預估本收成年度（9月底截止），宏都拉斯咖啡出口量可達720萬袋，出口總值將超過15億美元。1050913
(中央社)
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