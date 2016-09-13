夏綠蒂小公主的第1次 威廉王子舉家訪加

我要評比

渥太華當局今天表示，英國威廉王子本月稍後將偕同妻子凱特，帶著2個孩子喬治（George）和夏綠蒂（Charlotte）前往加拿大西部。

法新社報導，這是威廉和凱特第2次訪問加拿大，上次則是2011年兩人完婚僅2個月後。

根據加拿大政府公布的行程，威廉王子一家將在9月24日抵達卑詩省（British Columbia）首府維多利亞（Victoria），展開8天訪問行程，參訪地點包括育空（Yukon）白馬市（Whitehorse）。

在加拿大代表英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）的總督強生（David Johnson）將迎接威廉王子夫婦，夫妻倆預計談及環境和原住民與兒童心理健康議題。

威廉王子一家預計在10月1日搭乘水上飛機離開維多利亞，而後搭乘官方飛機返回英國。

根據英國廣播公司（BBC），這次是才16個月大的夏綠蒂小公主首次加入王室參訪團，而3歲的喬治王子則是第2次，他在2014年曾去過澳洲及紐西蘭。（譯者：中央社廖禹揚）1050913

(中央社)