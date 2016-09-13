夏綠蒂小公主的第1次 威廉王子舉家訪加
渥太華當局今天表示，英國威廉王子本月稍後將偕同妻子凱特，帶著2個孩子喬治（George）和夏綠蒂（Charlotte）前往加拿大西部。
法新社報導，這是威廉和凱特第2次訪問加拿大，上次則是2011年兩人完婚僅2個月後。
根據加拿大政府公布的行程，威廉王子一家將在9月24日抵達卑詩省（British Columbia）首府維多利亞（Victoria），展開8天訪問行程，參訪地點包括育空（Yukon）白馬市（Whitehorse）。
在加拿大代表英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）的總督強生（David Johnson）將迎接威廉王子夫婦，夫妻倆預計談及環境和原住民與兒童心理健康議題。
威廉王子一家預計在10月1日搭乘水上飛機離開維多利亞，而後搭乘官方飛機返回英國。
根據英國廣播公司（BBC），這次是才16個月大的夏綠蒂小公主首次加入王室參訪團，而3歲的喬治王子則是第2次，他在2014年曾去過澳洲及紐西蘭。（譯者：中央社廖禹揚）1050913
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。