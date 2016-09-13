海軍交通船靠岸意外 4人送醫無礙

海軍第四造船廠所屬一艘交通船今天上午停靠旗津碼頭時發生碰撞，造成1人落海、多人摔倒，落海人員立即被救起，連同摔傷的3人送醫後，都沒有大礙。

海軍表示，一艘往返旗津碼頭的交通船上午9時左右返航靠岸旗津碼頭時未停妥發生碰撞，造成船上多人跌倒摔傷，其中1人還落海，落海者及時獲救，連同摔傷人員送往高雄市立旗津醫院。

旗津醫院表示，這起意外送醫來院的4人都沒有大礙，除1人仍在急診室留院觀察外，其餘都已出院。1050913

(中央社)