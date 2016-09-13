莫蘭蒂來襲 台中農業局提醒農民防災
莫蘭蒂颱風威力增強，並已轉為強颱，台中市政府農業局籲請農民密切注意颱風動態，及早針對不同作物採取不同防範措施，以減少農作物災害及財產損失；如有災情，請農民主動通報轄區公所，將盡速協助農民復耕。此外，也呼籲受保護樹木棲地主做好防颱準備，以降低樹木倒塌風險，減少災害損失。
農業局表示，颱風來襲時，針對不同作物有不同防範措施，稻作部分，應加深田間積水，減少稻株搖擺，颱風過後，則要加強水稻白葉枯病防治。
已屆採收期的水果，如文旦柚、香蕉等，必要時應盡速採收，並妥善貯藏，再配合市場需求供貨；正值果實發育期的水果，如楊桃、柿、葡萄及柑桔等，應加強果園排水，植株、枝幹並應架設支柱，以防止落果或枝條斷裂；災害後則應進行果園清理、排除積水，並補施肥料、防範病蟲害發生。
屆收穫期的蔬菜，如芋、甘藍、青蔥及葉菜類等，應盡速採收，增加採收的蔬菜可貯入冷藏庫，以備於災後釋出，調節市場需求；適逢生育期的瓜果類蔬菜，應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動或倒伏；採用設施栽培者則應檢視生產設施，注意結構安全，如有破損應及早維修。
農業局提醒，針對搶收的蔬果，農民仍需遵守施藥後安全採收期相關規定，避免被檢出農藥超量殘留，違規受罰。若有農作物災情發生，請農民主動通報轄區公所，將依「農業天然災害救助辦法」規定，盡速協助農民復耕。
此外，為防範颱風侵襲造成台中受保護樹木損害，農業局呼籲棲地主加強受保護樹木的支撐措施，或採取其他適當防颱作為，以降低樹木倒塌風險，減少災害損失。
(中時)
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