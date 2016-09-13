年金改革全教總、全教產不同調 基層老師無所適從

全教總今天召開記者會說，在年金改革議題上，他們不斷被全教產抹黑。（林志成攝）

關於年金改革，全國教師工會總聯合會及全國教育產業總工會兩個教師組織最近不斷互相叫囂，已到「惡言相向」地步，讓基層老師無所適從，不知道要往哪裡靠。

軍公教團體9月3日發起「反汙名、要尊嚴」大遊行，抗議政府藉年金改革發起階級鬥爭，全教產動員參加，但全教總卻要老師不要去，造成基層教師混淆，不知道他們的年金改革要往哪裡走。

全教總有8.5萬個教師會員，是全國最大的教師組織；全教產有4萬個會員，目前正在積極開拓版圖。在9月3日大遊行後，全教總及全教產的會員人數互有消長，全教產搶了全教總的一些會員。

全教總及各地方教育產業工會今天上午召開「唾棄抹黑汙衊」記者會，指控全教產透過網路平台、傳真、電子公文廣發到全國各中小學，對全教總發動攻訐抹黑，內容指責全教總「背骨」、「自宮」、「求官」、「側翼」、「馬前足」、「出賣教師」，但這完全不是事實，也造成學校的困擾。

全教總理事長張旭政表示，公教人員退撫基金，提撥率應該17.9％才能永續，但最後只提撥8％，這樣的運作方式，不破產才怪。因此他們主張應該進行年金改革，不同世代間才能共榮。但他實在看不出全教產到底要不要改革。

張旭政表示，應該處理原來公教人員退撫基金的潛藏負債，然後又另立新基金，這樣不同世代的老師退休後，生活才都會有保障。對於原先的公教人員退撫基金，全教總主張政府及老師要補足提撥率，以避免破產；至於另立的新基金，則要用永續的方式來經營。

全教產理事長黃耀南說，在九三大遊行後，未替老師發聲的全教總會員人數流失，他們今天召開記者會批評全教產，「才是汙衊」。黃耀南表示， 全教產主張政府進行年金改革以前，應先改善國家財政，並追訴基金操作績效不良的法律責任，而且堅持「法不溯及既往」及「信賴保護原則」。

黃耀南表示，在這次年金改革中，如果砍了教育人員的退休待遇，到時候有些退休老師可能會提起司法訴訟，一旦老師贏了，就會產生國家賠償的問題，社會將有更大紛擾。因此全教產提醒政府，年金改革必須將這個因素納進去，才不會後遺症無窮。

(中時)