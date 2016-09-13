莫蘭蒂颱風來襲，台東縣政府嚴陣以待

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台東海岸今天上午出現長大浪。（林豐傑提供）

強烈颱風莫蘭蒂即將來襲，台東縣政府通報，蘭嶼鄉今天下午起停班停課，海巡已在海邊圍起封鎖線，台東臉書災害通報的版主林豐傑透過空拍機發現，台東海岸已出現長大浪。

縣府今日上午並公告畫定向陽山等區域及金峰鄉嘉蘭村等3處莫拉克颱風災後特定區域為管制區，並自上午8時30分起生效，限制或禁止民眾進入，違者將依法舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

莫蘭蒂颱風台東縣災害應變中心也在今天上午8時30分成立一級開設，縣長黃健庭指示有關單位注意颱風動態及行經路線，以便及早透過大眾媒體，通知民眾做好萬全防颱措施，減少損失。

另外，為了嚴防颱風造成飛砂，水利署八河局與台東縣環保局已加派怪手於中華大橋施作水覆蓋工程，環保局呼籲民眾，颱風來臨期間，空氣品質將下降，外出時應配戴口罩，緊閉家中門窗，有呼吸道疾病之患者，請多加注意個人呼吸道系統之防護。

(中時)