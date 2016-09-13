北捷松山新店線異常未排除 小南門至中山站班距約28分鐘

台北捷運松山新店線因軌道維修工程車於小南門站往松山方向車輪脫離軌道，自清晨4時12分起至目前為止，異常尚未排除，雖已過尖峰時段，捷運公司仍提醒民眾，目前松山新店線公車接駁區段，由原公館行駛至松江南京，改為中山至中正紀念堂站；捷運小南門至中山站維持單線雙向運轉，班距約28分鐘，其他路線維持正常營運。

北捷建議，松山地區旅客提前於松江南京站換車，新店地區旅客請提前於中正紀念堂站換車。

(中時)