莫蘭蒂颱風來襲 內政部長葉俊榮籲做好防颱準備
強烈颱風莫蘭蒂朝台灣直撲而來，中央災害應變中心今天（13日）上午召開第1次防颱工作會報，指揮官內政部長葉俊榮聽完各部會簡報後表示，由於上次尼伯特颱風已造成高屏及台東地區嚴重災情，且莫蘭蒂來襲又適逢中秋期間大潮，呼籲南部地區加強防颱準備，低窪地區及土石流潛勢溪流所在地，也要隨時啟動預防性撤離。
葉俊榮也提醒交通部，由於颱風期間正好是中秋節連續假期，交通可能大亂，除做好所有中秋及防颱疏運整備計畫外，也必須隨時將最新交通調整訊息，告訴所有民眾以利因應突發交通狀況。
不過葉俊榮在指示各部會要以尼伯特風災為鑑，做好各項防颱整備措施時，卻一直口誤，將「尼伯特」稱為「尼伯勒」，部分媒體私下質疑他功課準備得不夠充分。
中央災害應變中心指出，以目前颱風路徑趨勢研判，台東、屏東、高雄、台南、澎湖等縣市，將遭遇10級風暴風圈影響，提醒民眾嚴防強風導致路樹、電線桿倒塌與招牌等物品掉落釀災；花蓮、台東、屏東、澎湖將有8公尺以上風浪，船隻要嚴加戒備，或及早進港避風。
內政部也特別找來插畫家阿瑞，繪製各種可愛版的防颱須知標語，提醒民眾颱風天除做好門窗、招牌等固定工作外，最好不要外出，已安排好中秋出遊計畫的民眾，最好取消行程，或避開溯溪、攀岩、海濱戲水等遊程內容，避免發生意外。
中央災害應變中心表示，颱風接近階段主要強降雨地區為台東、屏東、花蓮及宜蘭等地，颱風通過陸地及遠離階段主要降雨區為花蓮、台東、屏東、高雄、台南、澎湖等地區，沿海低窪地區與容易發生災害地區要嚴防積淹水災情。
此外，坡地災害風險較大地區為花蓮縣秀林鄉、萬榮鄉、台東縣金峰鄉、太麻里鄉、玉里鄉、屏東縣霧台鄉、滿洲鄉等地，葉俊榮指示各縣市針對易成孤島地區及危險聚落，應進行預防性撤離與緊急避災避難安置規畫。
葉俊榮也要求，針對災害風險較高道路如台8線中橫公路、台9線、台20線、台23線等道路，公路單位應預先整備搶險機具，必要時採取封橋封路，避免災情擴大導致嚴重人命傷亡。
交通部表示，已要求各公路養護單位颱風期間隨時待命搶修受損道路、橋梁及實施封橋、封路措施，另規畫好中秋及防颱交通疏運計畫，請民眾隨時上交通部官網、撥打1968路況專線或媒體即時新聞及跑馬燈訊息等。
農委會則指出，受到預期心理影響，今天各地蔬果到貨量雖然比2天多3成，但價格仍上漲1成多；副主委陳吉仲表示，莫蘭蒂颱風主要影響區為南部地區，雲林、彰化地區蔬果所受影響應該不大，且農委會已準備好1萬多公噸冷凍蔬菜可釋出，民眾不用擔心蔬菜到貨問題急著搶購。
(中時)
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