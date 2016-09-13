每3年被仲介剝1次皮 移工盼修就服法

有外籍勞工13日前往立法院，希望就業服務法第52條排入議程。(杜宜諳攝)

外籍勞工盼就服法第52條排入議程，以避免往後再受到仲介剝削。(杜宜諳攝)

前往參與的外籍勞工們展示曾付出的仲介費用。(杜宜諳攝)

《就業服務法》52條規定，移工「三年必須出境一天」，這意味著移工每三年就必須再被收取一次約8至15萬元的鉅額仲介費，台灣移工聯盟今日在立法院前舉辦記者會，強烈呼籲立法院盡速通過就服法52條之修法，取消移工三年強制出國一日之規定。

(中時)