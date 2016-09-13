薄瑞光將卸任AIT主席 影片感謝台灣
美國在台協會（AIT）主席薄瑞光（Raymond F. Burghardt）目前正在台灣訪問，這將是他最後一次以AIT主席的身分來訪。AIT今早也發表影片，對於台美近年關係深化與成長，薄瑞光說「很高興能有微薄貢獻」。
薄瑞光追溯首次來台是因1970年前往越南途中，曾短暫在台停留，1976年再次來台，主要是國務院在台中設立的語言學校，薄瑞光當時來台學習一年華語。
他表示，過去40多年看著台灣成長蛻變為蓬勃的民主社會，亦成為推動全球經濟的一股力量。台灣是美國重要夥伴，共享民主、法治和尊重人權等價值；薄瑞光指出，他曾親自見證台灣每一次的和平政權轉移，首次是2000年擔任AIT處長時，後來也以AIT主席身分代表美國人民參加前總統馬英九與蔡英文總統的就職典禮。
回顧擔任AIT主席的十年半歲月，薄瑞光說，十分訝異美國與台灣雙邊在擴展合作和加深友誼方面所達成的進展，「很高興我也有些微薄貢獻」，促進美台關係深化與成長。
展望未來，薄瑞光認為，可預見台美合作和友誼將會繼續茁壯，期待未來卸下AIT主席身分後，仍能有機會返台拜訪在台期間結交的好朋友們。
（影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=lGYRD8vMHTI&feature=youtu.be）
(工商)
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