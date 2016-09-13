涉內線交易 茂為董座林一泓遭限制出境

股票上櫃茂為歐買尬數位科技公司2012年8月間因合約停滯導致權利金收入短少，董事長林一泓涉嫌掌握此利空消息後，在營收報告公布前自行或透過人頭拋售持股，藉此避損6300萬元。台北地檢署7月約談林男到案，依違反《證券交易法》命300萬元交保，檢察官今再傳林男，訊後予以限制住居出境出海。

(中時)