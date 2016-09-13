MLB》朗神單場5支3 生涯安打躍居史上第24

鈴木一朗13日迎戰勇士隊單場5支3，生涯安打數來到史上第24位。（美聯社）

馬林魚隊日籍強打鈴木一朗，13日作客勇士隊，擔任先發左外野手，單場5打數3安打有1分打點，生涯安打數來到3025支，超越名人堂球星布洛克（Lou Brock）的3023支，獨居史上安打榜第24。

42歲的鈴木一朗首局就擊出二壘打，4局再添一支帶有1分打點安打，助球隊追成3比7，6局再補上單場第3安，生涯第899場複數安打比賽，且生涯安打數累計3025支，下一個要挑戰天使名將名人堂球星卡魯(Rod Carew)的3053支。

鈴木一朗猛打賞，但球隊牛棚放火，自教士隊交易來的羅德尼(Fernando Rodney)、歐甘多(Nefi Ogando) 8局下失掉3分，馬林魚最終7比12，吞下與勇士隊3連戰首敗。

(中時電子報)