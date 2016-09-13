泰式按摩真享受 寵物狗接受主人服務

來到泰國一定要體驗按摩服務，尤其是泰式按摩，泰國網友分享一則替自己狗狗按摩的影片，汪星人非常享受的模樣令人也想體驗一下。

曼谷椰子網（BANGKOK COCONUTS）報導，1名泰國網友分享他替自己的愛犬按摩的影片，還與朋友對話提到7月曼谷警方勒令1家臭名在外大型按摩院停業，學著按摩院小姐攬客的對話說，「兄弟啊，你很久沒有來了」。

影片中主人替牠按摩著平常搔不到癢的脖子和臉部，牠瞇著雙眼十分舒服的模樣，讓許多人都覺得這條狗太幸福了，也有網友說，想要去體驗一下泰式按摩。1050913

(中央社)