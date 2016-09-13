全教產：退休年金不應低於平均月支出
年金改革爭議不斷，全國教育產業總工會（全教產）今天呼籲，各身分別的退休年金，不應低於平均每人月消費支出，讓老年生活不虞匱乏。
全教產理事長黃耀南表示，總統蔡英文競選時便提出「確保國民老年生活不虞匱乏、維持年金制度永續」的政見。老人經濟安全是普世的社會權，不分職業都應領取相當的年金。
黃耀南指出，行政院主計總處公布的台灣省平均每人月消費支出約為新台幣1萬9000元，退休年金不該低於此數字，並由政府負擔最後的支付保證責任，保障國人退休後最起碼的生活水平。
另外，近來部分輿論批評，軍公教組織沒有提出自己的年金改革方案，只是一味反對。黃耀南表示，執政者至今為止，都沒有提出任何方案，沒道理要民間組織先提出來。
黃耀南說，政府推動年金改革，應先把國家財政的弄好，並改善各種年金的經營績效。他也希望公教組織不要彼此「丟泥巴」，一同監督政府建構合理的年金制度。1050913
(中央社)
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