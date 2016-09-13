台助中美洲提升地理資訊系統應用能力

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財團法人國際合作發展基金會派員在薩爾瓦多進行的「中美洲地理資訊系統應用能力提升計畫」（GIS）第二次教育訓練班，在中華民國駐薩大使館安排下，已於8月27日至9月10日舉行。

大使館表示，訓練班的師資有中美洲GIS計畫經理林秉正、中央大學太空遙測中心研究員郭耀程、林宜徵及專任助理賴尼茲（Daniel Antonio Lainez Salin宏都拉斯籍）等人。

在薩期間，上述專家分別拜會駐薩爾瓦多大使李新穎、薩環境與自然資源次長伊巴拉（Angel Ibarra）、國立薩爾瓦多大學和中美洲大學等，就計畫審視本年度工作成果及現況執行進度、洽談研商規劃下一階段之合作範疇、GIS跨業應用及討論教育訓練課程內容等交換意見及辦理遙測RS介紹、影像處理、地理資訊系統介紹、無人機運用、國家級地理圖資製作至教育訓練課程等。

李新穎當地時間2日訓練班結業式中致詞表示，中美洲GIS計畫在薩國執行兩年以來成效良好，有效監測薩環境部與農牧部指定區域之土地利用現況及天然災害影響之範圍。

他說，5月提供薩國La Madgalena區糖廠糖蜜外漏之衛星空照畫面，協助薩國瞭解災情範圍，及災後復原工作情況，對薩國生態保育及環境保護有重大幫助。

國合會GIS計畫自2015年開始，預計至2016年底結束，目前受益國家計有：薩爾瓦多、宏都拉斯及尼加拉瓜。1050913

(中央社)