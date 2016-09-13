台助中美洲提升地理資訊系統應用能力
財團法人國際合作發展基金會派員在薩爾瓦多進行的「中美洲地理資訊系統應用能力提升計畫」（GIS）第二次教育訓練班，在中華民國駐薩大使館安排下，已於8月27日至9月10日舉行。
大使館表示，訓練班的師資有中美洲GIS計畫經理林秉正、中央大學太空遙測中心研究員郭耀程、林宜徵及專任助理賴尼茲（Daniel Antonio Lainez Salin宏都拉斯籍）等人。
在薩期間，上述專家分別拜會駐薩爾瓦多大使李新穎、薩環境與自然資源次長伊巴拉（Angel Ibarra）、國立薩爾瓦多大學和中美洲大學等，就計畫審視本年度工作成果及現況執行進度、洽談研商規劃下一階段之合作範疇、GIS跨業應用及討論教育訓練課程內容等交換意見及辦理遙測RS介紹、影像處理、地理資訊系統介紹、無人機運用、國家級地理圖資製作至教育訓練課程等。
李新穎當地時間2日訓練班結業式中致詞表示，中美洲GIS計畫在薩國執行兩年以來成效良好，有效監測薩環境部與農牧部指定區域之土地利用現況及天然災害影響之範圍。
他說，5月提供薩國La Madgalena區糖廠糖蜜外漏之衛星空照畫面，協助薩國瞭解災情範圍，及災後復原工作情況，對薩國生態保育及環境保護有重大幫助。
國合會GIS計畫自2015年開始，預計至2016年底結束，目前受益國家計有：薩爾瓦多、宏都拉斯及尼加拉瓜。1050913
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。