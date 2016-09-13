氣象局發布海陸警 嚴防今年地表最強颱風莫蘭蒂
今年地表最強颱莫蘭蒂逐步逼近，氣象局持續發布警報。氣象局已於昨晚11時30分發布海上颱風警報，也於今早發布陸上颱風警報。中央大學大氣系副教授吳德榮表示，各國預測莫蘭蒂的強度都已打平或超越尼伯特，因此該颱風可以說是今年迄今最強颱風。
目前莫蘭蒂的位置在恆春的東南東方約 490 公里海面，以每小時23轉20公里速度，向西北西進行，近中心最大風速達到17級，瞬間陣風則是17級以上，7級風暴風半徑仍為 200 公里，強度依舊不變。
海上颱風警報範圍包含東南部海面、東北部海面，巴士海峽，台灣海峽及東沙島海面，陸上颱風警報則為台東、蘭嶼、花蓮、恆春半島、屏東、高雄及台南。
吳德榮於氣象運用推廣基金會洩天機教室專欄中指出，日本氣象廰(JMA)估莫蘭蒂的強度是60米/秒，中央氣象局估58米/秒，打平尼伯特強度，美軍聯合警報中心(JTWC)則估155浬/時，更超越尼伯特150浬/時的記錄，所以稱莫蘭蒂是今年至目前為止最強的颱風並不為過。
而目前西北太平洋又是3颱共舞的情形，吳德榮說，第15號颱風雷伊，很快就會登陸越南，是個「短命颱」，但扮演阻檔西南氣流進入莫蘭蒂的角色。第16號颱風馬勒卡，在關島西方海面，向西北西進行，向台灣逼近後，於台灣東側北轉，將來會多靠近台灣？又是要持續觀察的。
(中時)
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