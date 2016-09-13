台鐵產業工會50人15日夜宿北車

中秋連假倒數3天，主要由運務人員組成的台鐵產業工會，不滿協商尚無具體承諾，但考量整體秋節疏運，將由50名幹部15、16日依法休假，跨夜靜坐台北車站抗議，會員則照常值勤，但將戴口罩以示支持，並表達無聲抗議。

台鐵產業工會6日赴交通部表達訴求、9日到行政院陳情，理事長王傑今天出示交通部昨天函示，表示針對產業工會各項訴求，交通部承諾，將促請台鐵於1個月內，研擬具體改善時程表並報部列管辦理情形，逐項落實。

王傑指出，具體項目包括向行政院爭取預算員額，並由站內各單位評估，以符合實際業務需求人數；勞基法修正後，研提具體排班方式調整適合班表；持續爭取專案計畫經費改善軟硬體設施；落實兩輪一例假、補足加班費等。

王傑說，對於交通部這次的回應，友善卻仍無具體改進措施，且許多仍須政院、交通部配合，產業工會須認真監督是否真正解決同仁輪班與待遇問題，因此仍將由50名幹部15日發起夜宿北車，將跨夜靜坐以表達沉默訴求。

他說，行程預計15日中午12時於北車大廳集合，統一穿著黑色上衣，並準備睡袋；屆時將進行一系列活動，直至晚間於北車大廳夜宿，持續直到隔天上午約10時30分，將行進至行政院前進行最後訴求，全程約24小時。

不過，王傑也呼籲，考量颱風天影響，希望其餘會員注意自身安全，不要勉強。參加夜宿者也應儘量完成請假手續，勿與長官衝突，以溝通為主，但若長官仍阻止，請假也僅為告知，「這一次，我們將展現改革推進的決心！」

(中時)