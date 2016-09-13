藍綠倒閣 林揆：傾聽意見內閣沒有改組考量

林揆今天上午赴立法院進行口頭施政報告前接受媒體堵訪=力針對藍委揚言發動倒閣或改組，林揆說，內閣人事問題可以檢討，目前沒有要改組的考量。

至前總統府資政辜寬敏認為林揆不是理想的領導人，如果蔡總統繼續用他，支持度會越來越低，對此林全說，公共事務每個人都有不同的意見，我們儘量去聽取每位的意見，從中求取社會大眾能夠接受的政策，這是一個負責任的做法。

針對觀光業上萬人走上街頭，林揆也表示，觀光業因目前陸客減少來臺確實有影響，政府有責任和義務讓我們每一個國民都得到適當照顧，處理觀光業目前不景氣的問題，也是政府應該要做的事情，會儘量從各種方式來處理。

林全說，行政院目前已提出一個多元處理的方案， 雖然各界會有不同聲音， 也會儘量從裡面求取一個社會平衡和理性可行的作法。

(工商)