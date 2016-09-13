湖北省委書記李鴻忠接任天津市委書記

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天津市代書記黃興國日前涉嫌嚴重違紀被調查，新華社13日發布最新人事消息，天津市委書記一職，由原湖北省委書記李鴻忠接任。

新華社報導，日前，中共中央決定： 李鴻忠同志任天津市委委員、常委、書記，不再擔任湖北省委書記、常委、委員職務； 黃興國不再代理天津市委書記，免去其市委副書記、常委、委員和市長職務，按有關法律規定辦理。

李鴻忠自2010年12月任湖北省委書記，十八大後成為中共中央政治局委員。

(旺報)