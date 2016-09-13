總統府新布展 蔡總統：人民是國家主角
總統府新的常設展「我們的時代，人民的總統府」18日將對外開放，總統蔡英文今天說，人民永遠是國家的主角，是展覽要傳達的時代意義，也盼由總統府帶頭提升行政部門設計美學。
政黨輪替後，總統府平時開放給民眾參觀的展場，也重新進行裝潢。總統府今天對媒體公布以「府」為主視覺的設計，一進門的地上就是「POWER TO THE PEOPLE」的字樣，象徵「我們的時代，人民的總統府」。
總統府今天舉行「總統府一樓展場布展感謝茶會」，蔡總統參加茶會感謝策展人員的辛苦，她說總統府從1919年落成以來，曾受到戰爭破壞也歷經民主洗禮，這棟建築物裡面的人，從領導統治人民角色，轉變為受人民託付的公僕，政黨會輪替、總統也有任期，但人民永遠是國家的主角，這是這個展覽要傳達的時代意義。
蔡總統說，過去總統府是威權象徵，這個展覽中希望慢慢扭轉這個觀念，讓總統府這建築融入台灣多元文化和民主活力；例如「府」這個字，是展覽主視覺，上下拆開來看可以有人民託付的聯想。
蔡總統說，策展團隊證明了可以用自己的文字展示自己的美學，也做到讓美學滲透入政治，她也希望由總統府帶頭示範，提升整體行政部門的設計美學；總統辦公室的示意區和陳列歷屆總統事蹟的展示館，看著過去的歷史，格外讓人覺得台灣民主的珍貴。
蔡總統說，民主作為一種生活方式，也許大家已經很習慣，但回頭看台灣民主推進過程，這真的不是一件容易的事情，因此她要邀請國人透過展覽重新感受台灣民主、體會台灣文化、發現年輕世代的創意，歡迎大家一起走進這個人民的總統府。1050913
(中央社)
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