莫蘭蒂來襲 國軍災害應變中心一級開設
中央氣象局今天上午8時30分發布強烈颱風莫蘭蒂陸上及海上颱風警報，國防部災害應變中心在早上完成一級開設，國軍目前待命救災兵力計3萬3000餘人。
國防部今天表示，因應「莫蘭蒂颱風」將對台灣地區造成影響，參謀總長嚴德發上將在早上8時主持國防部災害應變中心視訊會議，要求各級部隊全力投入防颱整備工作。
國防部災害應變中心在8時30分完成一級開設，陸軍副司令陳寶餘中將進駐南部第四作戰區、陸軍副參謀長黃金財少將進駐台東地區指揮部、第三作戰區副指揮官傅正誠中將進駐蘭陽地區指揮部，全程督導災防整備工作。
國防部指出，國軍目前待命兵力計3萬3000餘人，車輛機具計27類3912輛，船艇膠舟129艘；此外，海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車14輛，規劃預置於桃園下湖西營區、蘇澳鎮公所，嘉義水上機場、台南官田營區、枋山防訓中心、恆春消防隊等6處。
陸軍234旅雲豹甲車4輛，規劃預置嘉義東石、朴子；另空軍S-70C、EC-225直升機等8類15架飛機已完成待命。
針對易發生土石流及淹水地區，如花蓮新城、秀林，台南安平、七股，高雄甲仙、那瑪夏，屏東林邊、佳冬，南投信義、仁愛等102處地區，國防部規劃預置2313人救災兵力，協力地方政府即時災害搶救。
此外，各國軍醫院編組救護醫療小組21組、醫護人員126人，提供民眾及救災官兵緊急救護支援，各縣市停班停課期間，國軍醫院門、急診正常看診；另配合各地方政府安置民眾需求，已規劃營區計92處，最高可安置民眾4萬1000餘人。1050913
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。