莫蘭蒂來襲 國軍災害應變中心一級開設

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中央氣象局今天上午8時30分發布強烈颱風莫蘭蒂陸上及海上颱風警報，國防部災害應變中心在早上完成一級開設，國軍目前待命救災兵力計3萬3000餘人。

國防部今天表示，因應「莫蘭蒂颱風」將對台灣地區造成影響，參謀總長嚴德發上將在早上8時主持國防部災害應變中心視訊會議，要求各級部隊全力投入防颱整備工作。

國防部災害應變中心在8時30分完成一級開設，陸軍副司令陳寶餘中將進駐南部第四作戰區、陸軍副參謀長黃金財少將進駐台東地區指揮部、第三作戰區副指揮官傅正誠中將進駐蘭陽地區指揮部，全程督導災防整備工作。

國防部指出，國軍目前待命兵力計3萬3000餘人，車輛機具計27類3912輛，船艇膠舟129艘；此外，海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊車14輛，規劃預置於桃園下湖西營區、蘇澳鎮公所，嘉義水上機場、台南官田營區、枋山防訓中心、恆春消防隊等6處。

陸軍234旅雲豹甲車4輛，規劃預置嘉義東石、朴子；另空軍S-70C、EC-225直升機等8類15架飛機已完成待命。

針對易發生土石流及淹水地區，如花蓮新城、秀林，台南安平、七股，高雄甲仙、那瑪夏，屏東林邊、佳冬，南投信義、仁愛等102處地區，國防部規劃預置2313人救災兵力，協力地方政府即時災害搶救。

此外，各國軍醫院編組救護醫療小組21組、醫護人員126人，提供民眾及救災官兵緊急救護支援，各縣市停班停課期間，國軍醫院門、急診正常看診；另配合各地方政府安置民眾需求，已規劃營區計92處，最高可安置民眾4萬1000餘人。1050913

(中央社)