花東屏東雨最多 蘭嶼綠島風最大

強烈颱風莫蘭蒂將來襲，中央氣象局最新風雨預測，今天下午到明天，花東及屏東雨最多，蘭嶼、綠島風最大。

根據氣象局預測，今天下午2時到明天下午2時，降雨主要集中東南部及南部，花東山區及屏東山區雨量約200至400毫米，平地部分，蘭嶼、綠島及恆春半島200至400毫米，屏東縣、台東縣150至300毫米，花蓮100至200毫米，宜蘭80至150毫米。

風力部分，今天中午至傍晚，蘭嶼、綠島平均風力11至13級、最大陣風13至15級；今天傍晚至明天凌晨，蘭嶼及綠島平風力提高為13至15級、最大陣風15至17級。

明天凌晨至清晨，恆春半島平均風力從7至8級轉9至10級、最大陣風從9至10級轉11至12級；台東平均風力6至8級、最大陣風9至11級，蘭嶼及綠島平均風力15級、最大陣風大於17級。1050913

(中央社)