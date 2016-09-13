颱風陸上警報擴大 花蓮台南高雄納入

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強烈颱風莫蘭蒂來勢洶洶，根據中央氣象局今天上午11時最新颱風警報，陸上警戒範圍擴大，花蓮、台南及高雄都納入。

氣象局說，莫蘭蒂上午11時位置在恆春東南東方490公里海面上，以每小時23轉20公里速度，朝西北西移動，除台東、屏東、蘭嶼、綠島、恆春半島外，花蓮、台南及高雄也納入警戒範圍。

海上警戒區域目前包括：台灣東南部海面、台灣東北部海面、巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面。1050913

(中央社)