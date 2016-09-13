外長晤瓜尼2總統 友邦邀請蔡總統赴訪

我要評比

外交部今天表示，外交部長李大維先前訪問友邦瓜地馬拉及尼加拉瓜，受高度禮遇，兩友邦總統都邀總統蔡英文擇期赴訪，深刻感受兩友邦對邦誼的重視。

外交部拉丁美洲及加勒比海司長曹立傑上午在例行記者會表示，李大維在8月19日日到27日，首次以外交部長身分訪問瓜地馬拉及尼加拉瓜，並在尼國主持聯合區域會報。

他說，李大維訪兩國受高度禮遇，分別晉見瓜國總統莫拉雷斯（Jimmy Morales）與尼國總統奧德嘉（Daniel Ortega）等高層政要，兩國元首都請李大維代向蔡總統轉致候忱並邀蔡總統擇期赴訪，深刻感受兩國對中華民國邦誼的重視。

曹立傑表示，李大維訪問瓜國時，獲邀與莫拉雷斯早餐敘，另接受外長摩拉雷斯（Carlos Raul Morales）贈予「大十字國鳥勳章」（La orden del Quetzal en el grado de Gran Cruz）。

訪尼國部分，除晉見總統奧德嘉伉儷，也會晤尼國外長桑多士（Samuel Santos）、並與尼國相關部會首長進行「社福議題會談」及「尼國經貿及投資議題」會談，計與10名不同部會首長及多名黨政要員會晤。

此外，李大維也接受尼京馬納瓜市長陶瑞絲（Daysi Torres） 及格拉納達市梅娜（Julia de la Cruz Mena）市長分別頒贈市鑰。

曹立傑表示，他這次以隨員身分陪李大維出訪，訪問結果非常順利成功。

媒體詢問友邦是否提出新合作計劃？他說，沒提到特別合作計劃，合作計畫都在檢視中。

媒體再詢問，前總統馬英九任內提出援外三原則「目的正當、過程合法、執行有效」是否會繼續沿用？，曹立傑表示，「這是我們心中執行的指標」。

此外，李大維在尼國舉行21名駐外館長出席的「拉美及加海地區聯合區域會報」轉達蔡總統關心拉美及加勒比海區域外交關係，期勉館長身處外交前線，務必善用外交技巧與政治智慧交涉處理，善用有限外交資源創造雙邊合作亮點，落實踏實外交。1050913

(中央社)