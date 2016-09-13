陸最美賞月地 揚州瘦西湖北京故宮
中秋小長假何處去？陸媒日前評選出20大最美賞月地，北京故宮及盧溝橋、陝西西安大唐芙蓉園、甘肅敦煌月牙泉、浙江杭州西湖、江西婺源月亮灣、江蘇揚州瘦西湖、青島嶗山等景區都上榜。
綜合中國天氣網、鳳凰網等陸港媒體報導，大陸「最美賞月地」是參考過去60多年歷史天氣數據，西安大唐芙蓉園、揚州瘦西湖、敦煌月牙泉、北京故宮等景區秋節當晚雲量低於5成的機率逾70%，便利民眾賞月。
另外，江蘇無錫黿頭渚、廣西桂林象鼻山、江蘇南京秦淮河、揚州瘦西湖、杭州西湖、江西宜春明月山、海南三亞、四川樂山峨眉山、香港維多利亞港等地，雲量低於5成的機率在50%至70%，可能出現彩雲追月的景緻。
不過，由於颱風莫蘭蒂中秋期間在大陸東南沿海一帶登陸的機率高，廣東及福建預估會降下豪大雨，民眾今年恐怕難以看到中秋明月。1050913
(中央社)
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