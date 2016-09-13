聯大開議 入聯遊行17日走上紐約街頭
71屆聯合國大會13日登場，外交部洽請友邦致函聯合國秘書長潘基文，替台發聲。而台灣加入聯合國行動委員會等團體17日將舉行入聯遊行，走上紐約街頭，呼籲聯合國正視台灣。
從前總統李登輝任內1992年推動重返聯合國以來，由海外民間推動的台灣「入聯」請願運動今年邁向第24年。
外交部已公布今年推動做法，而民間「入聯」聲浪不小，台灣聯合國協進會理事長蔡明憲已致函聯合國秘書長潘基文，強調從國際法及聯合國憲章來看，台灣夠格成為新會員國。
台灣加入聯合國行動委員會及大紐約台灣人社團聯合會籌辦的入聯遊行，17日（週六）中午從聯合國前的哈瑪紹廣場出發，一路沿著42街走到時報廣場，訴求「主權獨立、台灣入聯；守護民主、自由台灣」。
由前國防部長蔡明憲率領的台灣聯合國協進會等近50人代表團，還有時代力量立委林昶佐等人將加入遊行行列，籲請聯合國正視台灣2300萬民眾權益，讓全世界知道地球村還少了台灣這一塊。
紐約台灣會館理事長陳春蘭今天召開記者會，呼籲僑胞踴躍參加17日遊行，強調台灣是一個主權國家，要讓國際社會及聯合國知道 。
另外，駐紐約台北經文處15日晚上將舉行歡迎酒會，屆時民進黨不分區立委谷辣斯·尤達卡，以及林昶佐，還有蔡明憲及台灣聯合國宣達團成員等都將與會。1050913
(中央社)
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