鄭明典：莫蘭蒂外圍雲帶接近蘭嶼

我要評比

颱風莫蘭蒂來勢洶洶，氣象局預報中心主任鄭明典今天說，莫蘭蒂外圍雲帶接近蘭嶼。

鄭明典在臉書上說，颱風的外圍雲帶常常也會帶來強陣風和短時強降雨，蘭嶼先接觸，算是颱風的前哨站，這裡的觀測資訊非常重要。

鄭明典表示，有些單位把外圍雲帶可能出現的強風也算在暴風圈內，所以估計出來的颱風暴風半徑就會大很多。

但這只是不同觀點，沒有對錯問題，所以看到數據差異很大，不用懷疑，各做各的事，都有道理。1050913

(中央社)