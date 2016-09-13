林資惠連4屆帕運奪牌 更勝同鄉許淑淨
出身雲林崙背的中華隊健力女將林資惠，今天在里約帕運女子79公斤級賽事獲得銅牌，這讓她連4屆帕運都能進帳獎牌，表現更勝同鄉舉重好手許淑淨。
舉重好手許淑淨不久前在里約奧運舉重女子53公斤級賽事中，以抓舉100公斤、挺舉112公斤，總和212公斤勇奪金牌。
不讓許淑淨專美於前，林資惠今天在里約帕運健力女子79公斤級賽事，一舉靠著個人近年最佳的131公斤成績拿下銅牌，這是她在帕運的第4面獎牌。
出身雲林崙背的許淑淨在里約奧運奪金，加上遞補倫敦奧運金牌，是中華隊史上首位榮獲兩金的奧運選手，也是當地人口中的「雲林之光」，然而在最高等級賽事有此成就的首人並非許淑淨。
同樣出身雲林崙背的林資惠在2004雅典帕運中，成功舉起137.5公斤，首度獲得帕運金牌，2008年的北京帕運，林資惠再以137.5公斤成績奪金，除完成2連霸，更成為中華隊史上首位在最高等級賽事拿下兩面金牌的選手。
2012年倫敦帕運林資惠獲得銅牌，今天她再拿下銅牌，讓她連續4屆帕運都有獎牌進帳，表現更勝同鄉許淑淨。
而在今天賽後，包括總統、副總統、行政院院長、教育部部長都在第一時間拍發賀電，恭賀林資惠拿下佳績，並由教育部體育署副署長王水文在比賽現場致予林資惠。1050913
(中央社)
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