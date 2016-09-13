新竹國賓大飯店15日起4天 端出一泊二食慶中秋優惠

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一年一度中秋佳節15日將屆，新竹國賓大飯店當天至18日推出「一泊二食慶中秋」住房專案，每房優惠5,000元起，但另計服務費及稅金。

新竹國賓大飯店表示，今年中秋連續4天假期，15日中秋當天晚上在八方燴西餐廳空中花園裡舉辦BBQ派對，由5星主廚烤肉並提供多樣肉品及新鮮食材任享用。

新竹國賓大飯店說，「一泊二食慶中秋」住房專案依房型含八方燴西餐廳自助早、晚餐每人各一客。

(工商)