捍衛國家通訊社 陳國祥：絕不屈從逼退
無懼民進黨政府腥風血雨的逼退攻勢，中央社董事長陳國祥今日舉辦新書發表會，致詞中再次強調，堅決捍衛國家通訊社的專業自主地位，抗拒他們對中央社遂行政操控的圖謀，一定要繼續在中央社帶領同仁抵禦政治力的圍攻和干預，持續不絕地把40年來持續努力不懈的新聞專業理念貫徹到底，直到任期終了的那一天！
發表會一開始，陳國祥首先笑稱，多虧新政府幫忙宣傳造勢，現場高朋滿座，人潮洶湧，隨後他提及，在國家通訊社服務5年多來，一直要求同仁務必立足於民主理念和需求之上，超越黨派，提供真實客觀、不偏不倚的公共事務訊息。意想不到的是，在新政府成立後，為了將中央社轉變成為他們可以隨意操控的工具，企圖破壞中央社施行了20年的任期制度。
對於新政府不惜運用行政干預、立委砲轟以及媒體圍剿等手段，逼他辭職，不從就繼續批鬥、施壓。陳國祥嚴正表示，「我絕不屈從」，40年來儘管自己身分有變，服務的媒體改變，從昔日憤怒抗爭的青年學生變成今日國家通訊社負責人，但始終堅定相信新聞媒體本質上具有超越黨派的獨立性，既不受政治力操控，也不基於黨派立場而企圖去操控民眾的政治態度。
(中時)
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