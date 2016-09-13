爆賴素如藏帳冊 壹週刊判賠110萬定讞
3年前壹週刊報導，前台北市議員賴素如因涉雙子星弊案遭搜索前，要求2名助理將疑為關鍵證據的單據、筆記帶出國，賴等人提告求償；最高法院認定，無法證明賴將帳冊藏匿海外，今日判決壹週刊與記者須賠償110萬元，並在蘋果日報頭版刊登道歉啟事確定。
這起官司導因，2013年4月壹週刊以「搜索前親信出國助理哭訴：賴素如關鍵帳冊藏海外」標題，報導賴和2名助理，在檢調搜索前曾搭機離台，太極雙星弊案的關鍵帳冊可能已消失等，賴等3人認為報 導不實提告求償500萬元。
民事部分，高院認定，賴的助理出國的時間和週刊報導不同，況且也無法證明賴利用助理將重要文件攜帶出國、藏匿證據，判決週刊與記者須連帶賴女50萬元、2名助理各30萬元，壹週刊還須在蘋果日報頭版刊登一天道歉啟事，案經上訴，最高法院駁回定讞。
刑事部分，壹週刊2名記者被依誹謗罪各判拘役55日，緩刑2年定讞；至於賴素如涉及的雙子星大樓開發弊案，本月初高院認定她擔任市議員時索賄1000萬元、收受100萬元賄款，考量她犯後沒有悔意，將她判刑9年，全案目前上訴最高法院中。
(中時)
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