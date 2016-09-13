小賈單方面「開放性關係」 小女友老爸萊納李奇怒了
22歲加拿大小天王小賈斯汀(Justin Bieber)近來愛好稚嫩妹子，與18歲新歡索菲亞李奇(Sofia Richie)愛得火熱，時常公開放閃，還不惜為了索菲亞得罪粉絲，然卻遭外媒爆料，他私下與嫩女友做了不對等協議，竟要求維持「開放性關係」，這話傳進了女友的名歌手老爸萊納李奇(Lionel Richie)耳裡，直呼寶貝女兒被帶壞，還說要找小賈出來談談。
據《OK》雜誌報導，小賈看似對索菲亞著迷不已，但遭爆他私下跟嫩女友約法三章，嗆明了自己無法對她專一，要求女方同意「開放性關係」的協議，且是單方面的，也就是小賈可以自由地跟不同的女伴約會，但索菲亞只能愛他一人，若蘇菲亞同意這樣的協議，才能當他的女友。
雖然這個不平等協議，尚無法證實真假，然蘇菲亞的老爸萊納李奇怎麼說都是藝界大前輩，對於小賈的「風評」也略有耳聞，對這位歌壇後輩的作為「很感冒」，相當疼愛小女兒的萊納，過去曾跟女兒談過小賈，索菲亞答應老爸，只跟小天王當普通朋友，然最後兩人仍發展成情侶關係，又小賈在跟索菲亞交往後，還是不時被拍到跟其他女性互動來往，這讓萊納李奇又火大又擔心，揚言要找小賈出來談談。
(中時電子報)
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